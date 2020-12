Utilizar pinheiros artificiais (75%), separar os resíduos dos embrulhos (73%) e não utilizar utensílios descartáveis (71%), são os principais comportamentos ambientais assumidos pelos portugueses durante a época natalícia, revela um estudo promovido pela Sociedade Ponto Verde (SPV).

Os comportamentos e preocupações com menos expressão, com respostas entre os 21% e os 39%, foram: recusar sacos nas lojas, usar papel reciclado para embrulho e ter preocupação em comprar produtos amigos do ambiente.

Segundo o estudo, 9 em cada 10 portugueses reciclam embalagens, no entanto a SPV relembra, em comunicado, que “sabendo que a época festiva está associada a um aumento do consumo, que se reflete numa maior produção de resíduos, são necessárias preocupações ambientais diferentes no Natal do que no resto do ano”.

“Os portugueses estão cada vez mais conscientes da importância de adotarem comportamentos responsáveis face à proteção do ambiente e a relevância da reciclagem. Este mesmo inquérito mostrou-nos que 89% dos portugueses admite estar mais preocupado hoje em dia com os problemas ambientais do que o que estava há dez anos e o Natal não é exceção”, refere Ana Trigo Morais, CEO da SPV.

Nos últimos anos a SPV tem desenvolvido campanhas específicas no Natal com o objetivo de sensibilizar os portugueses para a importância de também existir uma atenção com a proteção do ambiente nas épocas festivas. A campanha deste ano, com o mote “O melhor presente do mundo é um mundo melhor”, decorre durante o mês de dezembro e convida os portugueses a partilharem nas suas redes sociais o filtro especial criado para esta ação, formando um movimento de celebração de um mundo melhor.

“Acreditamos que as campanhas que a SPV tem desenvolvido ao longo do tempo têm contribuído para esta nova consciência e alerta ambiental. O reforço de comunicação no Natal tem como objetivo incentivar à manutenção dos bons hábitos de reciclagem, que devem ter especial importância nesta época”, concluiu Ana Trigo Morais.