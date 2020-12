Em San Felipe, na zona central do México, está a ser implementado um projeto que tem como objetivo instalar fogões eficientes em mais de 30 mil casas rurais. A ação Distribuição de Fogões ONIL, apoiada pela bp, já permitiu reduzir cerca de 284 toneladas de emissões de carbono, em grande parte devido ao facto destes fogões eficientes queimarem até 58% menos lenha do que uma lareira tradicional.

Para além das vantagens ambientais, os parâmetros de seleção dos projetos apoiados pela bp no âmbito da sua iniciativa Target Neutral procuram ainda que os mesmos tragam vantagens sociais para as comunidades envolvidas. Mais do que a redução das emissões de CO2 e o uso de energia limpa e acessível, as ações apoiadas pela bp focam-se também na criação de emprego, na melhoria das condições de segurança e de saúde, ou na criação de infraestruturas.

Drive Carbon Neutral O programa Drive Carbon Neutral surge da nova ambição da bp, anunciada em fevereiro de 2020, de atingir a neutralidade carbónica (net zero) até 2050 e de ajudar o mundo a alcançar o mesmo objetivo. Esta ambição é sustentada por 10 objetivos que pode consultar aqui.

No caso do projeto implementado no México, há uma preocupação acrescida com a saúde e as poupanças das famílias com baixos rendimentos de San Felipe. Numa área onde a lenha é a principal fonte de energia para cerca de 80% da população rural, a maioria das famílias ainda recorre a lareiras para se aquece e cozinhar.

Contudo, este método não é o mais eficiente, não só porque obriga a uma elevada procura de lenha (contribuindo para a desflorestação) mas também - e principalmente - porque consome cerca de 15 a 20% do rendimento familiar, para além das lareiras poderem ainda causar queimaduras e problemas respiratórios.

Os fogões eficientes que a bp está a ajudar a instalar nestas 30 mil casas rurais usam uma chaminé para extrair o fumo para fora da habitação (reduzindo a poluição do ar para perto dos padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde) e, mais importante, tornam a vida de quem os usa mais fácil.