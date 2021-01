“A FREE NOW compromete-se assim com a iniciativa global de metas científicas (SBTi) e com o objetivo de atingir as metas do Acordo de Paris pelo menos 10 anos antes”, esclarece FERE NOW em comunicado.

Trata-se da "primeira plataforma de mobilidade na Europa a alcançar o Plano Net-Zero" (empresa neutra no que toca à emissão de carbono para a atmosfera), esclarece a plataforma na nota divulgada, adiantando que, em Portugal, 22% das viagens já são feitas na categoria 'ride eco', sendo que em 2021 só entrarão novos veículos se forem elétricos.