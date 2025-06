A Sword Health, que está a revolucionar a prestação de cuidados de saúde através do seu modelo de AI Care, acaba de anunciar uma ronda de investimento de 40 milhões de dólares, elevando a sua valorização para os 4 mil milhões de dólares.

De acordo com a empresa especialista em saúde, a terapia tradicional, baseada em sessões conversacionais de 40 minutos, muitas vezes com semanas de intervalo entre elas, não consegue acompanhar a realidade contínua e ininterrupta da saúde mental, com todos os fatores do quotidiano que influenciam o bem-estar das pessoas, como o sono, o stress, os relacionamentos e o contexto social.

Só nos Estados Unidos, mais de 60 milhões de adultos sofreram com algum tipo de doença mental no último ano, mas a maioria não recebeu acompanhamento. Apesar da ampla disponibilidade de soluções de saúde mental, o acesso continua a ser desafiante.

