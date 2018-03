O festival realiza-se no sábado e no domingo, concentrado no Maus Hábitos, com destaque para a estreia nacional do italiano Marco Donnarumma, que vai apresentar “Corpus Nil”, “um ritual de nascimento para um corpo modificado, assente numa coreografia tensa entre um artista humano e uma máquina artificialmente inteligente, alimentada por biotecnologia, deteção biofísica e inteligência neurorobótica”, segundo o comunicado do evento.

O escritor Gonçalo M. Tavares vai coordenar uma oficina com base no livro “Atlas do Corpo e da Imaginação”, além de participar na conversa “Questões Éticas e Estéticas Abertas pela Revolução Digital”, com o diretor artístico do New Art Fest, António Cerveira Pinto, sob moderação de Marta Bernardes.

Em declarações à Lusa, a curadora Marianne Baillot realçou que a Humanidade sempre se tentou afastar da condição de animal, mas, na era do digital, poderá ser através do animal que se reintroduz a componente humana na sua existência.

O Vivarium, a acontecer de forma anual, vai ser dotado de uma “abordagem multidisciplinar”, segundo Baillot, que pretende que o evento vá além das artes visuais e se foque no lugar do corpo no contexto da sociedade atual.