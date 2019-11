Desta vez, indiferentes à chuva, os visitantes concentram-se na coletividade de Pera, concelho da Castanheira de Pera.

Nas encostas deste município do distrito de Leiria, outrora um dos mais industrializados da região, com um setor têxtil pujante até ao último quartel do século XX, a neblina confunde-se com a chuva.

Ambientalistas e apreciadores da comida à base das frutificações suculentas dos fungos, os cogumelos, tentam imaginar como vai ser a colheita, debaixo de pinheiros, carvalhos e castanheiros.

Pouco passa das 09:30 e já saboreiam uma compota de cogumelo com o café da manhã.

Na salamandra de ferro que aquece a sala do Grémio Recreativo União Perense, ouve-se o crepitar da lenha a arder.

São 20 pessoas, incluindo duas crianças, maioritariamente oriundas de países europeus, a que se juntam os dois guias portugueses, promotores da iniciativa, e os jornalistas da agência Lusa.