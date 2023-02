O valor médio pago às babysitters em Portugal aumentou em 2023. Em 2022, pagava-se, em média, 5,94 euros por hora pelos serviços de babysitting, ao passo que este ano o valor aumentou para 6,60 euros. Como tal, como apontam os dados da plataforma Babysits, "os custos de serviço por hora aumentaram em 0,66 euros comparando com o ano anterior".

Ainda assim, Portugal continua abaixo da média global dos preços praticados.

"A taxa média global de babysitters é de 8,25 euros", sendo que "algumas das babysitters mais bem pagas do mundo estão na Suíça, Dinamarca e Austrália". "Os salários mais altos são pagos às babysitters suíças, que ganham uma média de 18,78 euros por hora".

As babysitters em Portugal "pedem um valor médio entre os 5 e os 6 euros por hora". Lisboa é a cidade com os preços mais elevados, "com uma média de 6,88 euros por hora". Pelo contrário, Coimbra é a cidade com os preços mais baixos, de 6,26 euros por hora. Segue-se Viseu, com uma média de 6,27 euros por hora, e Braga com uma média de 6,34 euros por hora.

Além da localização, o tipo de atividades incluídas no serviço de babysitting pode fazer variar o valor. "Poderá ser mais elevado se estiverem contempladas atividades especiais como cozinhar ou tarefas domésticas".

Outro fator apontado pela plataforma online é a idade. Por um lado, "a experiência e a idade da babysitter". Por outro lado, a idade das próprias crianças, visto que crianças mais novas requerem mais cuidado e supervisão.

A variação entre países também se deve, em parte, "às diferenças no custo de vida e nos salários dos países", sendo que salários mais altos na Suíça, por exemplo, fazem frente a preços médios de produtos e serviços também mais elevados.