Belle and Sebastian, “que tem vido a encantar plateias com espetáculos únicos e imprevisíveis”, vai apresentar o seu mais recente trabalho “How To Solve Our Human Problems” (“Como salvar os nossos problemas da raça humana”, em tradução livre), lançado em fevereiro do ano passado, lê-se no comunicado.

Liderada pelo músico e vocalista Stuart Murdoch, a banda é composta pelo guitarrista Stevie Jackson, a vocalista Sarah Martin, o teclista Chris Geddes, o baterista Richard Colburn e o baixista Bobby Kildea.

Segundo a promotora, o seu álbum de estreia, “Tigermilk”, lançado em 1996, trouxe a Belle and Sebastian “o lugar na história da música”.

Com 10 álbuns editados, como “Storytelling”, de 2002, e “Girls in Peacetime Want to Dance”, de 2015, a banda de ‘indie pop’ lançou três compilações intituladas “Push Barman to Open Old Wounds”, em 2005, “The Third Eye Centre”, em 2013, e “The Jeepster Singles Collection”, em 2016.

Com 23 anos de existência, produziram, também, bandas sonoras de filmes como “Juno” e “The Power of Nightmares”, e lançaram três EP (‘extended play’), gravações em disco de vinil, em 1997, 1998 e no final de 2017.

Em Portugal, Belle and Sebastian já atuaram no festival NOS Primavera Sound, no Porto, em 2015, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 2006.

Os bilhetes para o concerto na Aula Magna já estão à venda, com preços a partir de 24 euros.