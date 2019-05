À pergunta "e agora o que vou fazer a a seguir?", João Firmino respondeu com a formação dos Cassete Pirata, numa deriva pop rock, com alguns dos músicos que foi conhecendo no caminho.

"Surgiu a vontade de fazer uma banda à minha maneira, com as minhas canções e a escolha dos amigos foi óbvia para realizar esse sonho", disse. Os primeiros ensaios surgiram no final de 2016 e logo a seguir o primeiro concerto e a gravação do EP.

Esse primeiro registo tem "referências mais nostálgicas do som" e as primeiras histórias que João Firmino desenhou em forma de canção.

As músicas de "A montra", o álbum de estreia, já foram construídas nos anos seguintes, e num registo muito ao vivo entre todos. "São mais contemporâneas, de histórias que estão mais vividas no presente", disse.

Os Cassete Pirata apresentarão o álbum ao vivo, para já, em três concertos: na quarta-feira no Salão Brazil, em Coimbra, na quinta-feira nos Maus Hábitos, no Porto, e, a 01 de junho, sábado, no Musicbox, em Lisboa.