Um livro:

"Fortuna, Caso, Tempo e Sorte", a biografia de Luís Vaz de Camões escrita por Isabel Rio Novo, obrigou a autora a mergulhar a fundo em todas as biografias antigas e recentes, na pesquisa de fontes conhecidas e na reunião de informação que estava dispersa, bem como a fazer viagens a Goa e a Moçambique para se conhecer o homem e o poeta.

Quem foi o homem antes da lenda? Que circunstâncias da sua vida levaram a que se tornasse um mito? Uma obra que reconstitui a época para reerguer o indivíduo, revelar aspetos escondidos durante séculos e restituir a história de uma personalidade extraordinária.

Um evento na feira:

Neste dia 11 de junho, a Praça Laranja recebe, às 14h00, uma Tertúlia dos Poetas da Associação Portuguesa de Poetas - APP, com a presença de diversos escritores e poetas da organização.

Uma entrevista:

Médico-cirurgião de formação, poeta por vocação, João Luís Barreto Guimarães junta as duas grandes paixões da sua vida ao lecionar uma cadeira de introdução à poesia na Universidade do Porto. Nesta conversa, o escritor defende como o jogo de interpretação que a poesia propõe pode ajudar os médicos a desenvolver uma relação mais empática com os doentes, confessa que a pandemia foi um bloqueador criativo e prevê que a normalidade nos faça reparar no mundo em redor com outros olhos.

