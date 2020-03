Porém, embora esta inatividade possa ser comparada com a daqueles que trabalham no escritório, este estudo mostrou que a tribo Hazda não apresenta os mesmos riscos de saúde. A razão para isto reside nas "posições de descanso ativas". David Raichlen, professor de ciências biológicas na Universidade do Sul da Califórnia e um dos autores do estudo, explicou à Sience Focus (a revista de ciência da BBC) que estas posições — agachar e ajoelhar — "requerem que os músculos mantenham níveis leves de atividade", ou seja, mais trabalho muscular do que o necessário para estar sentado.

Os investigadores que conduziram o estudo acreditam mesmo que estas posições de descanso ativas podem ajudar a "proteger as pessoas dos efeitos prejudiciais da inatividade física", pois, como diz Raichlen, "ajoelhar e agachar pode não ser tão prejudicial como estar sentado na cadeira".

No entanto, adotar estas posições no trabalho pode ser desafiante, pois depende de onde se trabalha. Porém, o verdadeiro obstáculo a ultrapassar é aguentar mais do que cinco minutos.

Sam Wollaston, jornalista do The Guardian, experimentou e rapidamente os seus músculos começaram a dar sinal. Tendo isso em consideração, aconselhou todos os que queiram experimentar trabalhar de joelhos ou agachado a ir devagar, aumentando o período de tempo nessas posições a pouco e pouco.

Fica o desafio.