A série sobrenatural Stranger Things lançada em 2016 conquistou uma legião de fans por todo o mundo. A confirmação das datas da nova temporada é um alívio para os fãs, que aguardam desde 2022, quando foi exibida a 4ª temporada e introduzido o vilão Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower.

O atraso foi em parte causado pelas greves de atores e argumentistas em 2023, que afetaram o cronograma de produção, segundo a CNN.

A temporada final será lançada em três partes: o “Volume 1” estreia em 26 de novembro, o “Volume 2” chega no dia de Natal, e o grande desfecho vai para o ar na véspera de Ano Novo.

Outra novidade avançada em 2023 pela Netflix refere que Linda Hamilton, estrela do filme O Exterminador do Futuro, fará uma participação especial na 5ª temporada.

As datas foram reveladas no sábado durante o evento Tudum 2025: The Live Event, promovido pela Netflix. A apresentação contou com uma performance de Lady Gaga que mencionou outros projetos com estreia marcada para este ano.

Durante o evento, os atores mais novos de Stranger Things — Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Finn Wolfhard — subiram ao palco para relembrar momentos marcantes da série, que estreou em 2016. Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo também participaram, por videochamada.

Qual será o final de Eleven?

Stranger Things acompanha um grupo de adolescentes e as suas famílias enquanto enfrentam uma força maligna que habita o chamado "Upside down" (Mundo Invertido), uma dimensão paralela desconhecida, 'debaixo do chão', com quem alguns dos jovens conseguem contactar.

A relação de amizade e família entre os jovens americanos fez da série um dos maiores sucessos da Netflix, acumulando até agora 12 prémios Emmy do Primetime. Com um visual vintage e alternativo, e uma banda sonora emblemática, a série marcou a adolescência destes autores e de muitos fans que agora assistem ao seu fim.

Em janeiro, os criadores da série, Ross e Matt Duffer, comentaram que as mais de 650 horas de material eram sintomáticas do enorme trabalho envolvido para a produção da úlima temporada: “É como se fossem oito superproduções de cinema. É uma loucura”.

Matt Duffer acrescentou: “Foi uma experiência super intensa e emotiva, tanto para nós, quanto para os atores. Estamos a trabalhar juntos nesta série há quase dez anos. Foi muito emocionante. E teve MUITAS lágrimas.”

Além dos atores já mencionados, a série conta também com Winona Ryder, David Harbour, Joe Keery, Natalia Dyer, Matthew Modine e Charlie Heaton no elenco principal. Outros membros do elenco, que se tornaram grandes revelações ao longo da série, incluem Sadie Sink, Priah Ferguson, Joseph Quinn e Maya Hawke.

As gravações da temporada final começaram em 2024, conforme publicado na conta oficial da Netflix no X (antigo Twitter), e foram concluídas em dezembro do mesmo ano.