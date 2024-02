Como se cria a voz de um personagem? Que trabalho fazem os atores para construir uma persona credível e em que momento do "jogo" entra a voz como elemento de caracterização? E de que forma quem orienta os atores pode ajudá-los a percorrer esse caminho?

Estas são algumas das perguntas que Rosa Gonçalves coloca ao convidado de hoje do VOXY CLUB. Manuel Coelho, ator com mais de 50 anos de experiência, dos quais 45 no Teatro Nacional D. Maria II, partilha o muito que sabe neste episódio: como estuda o texto e a personagem para encontrar a voz adequada: "Nós não temos de procurar uma voz [para representar]. A voz é a nossa. Ela tem é que ter a verdade e isso é que é trabalhado", refere o ator que se estreou aos 16 anos no Grupo de Campolide.

E o que é a verdade da voz? É sentir tudo o que se está a dizer: "Eu quando pego num texto, esse texto quando é lido pela primeira vez pode não me dizer rigorosamente nada. Eu tenho de procurar essa verdade que está no texto e essa verdade tem de me pertencer. A partir do momento em que essa verdade me pertence o texto pertence-me, e se o texto me pertence ele passa a ganhar uma dimensão e uma alma minhas", explica o experiente ator, com experiência em drama, comédia, teatro de revista e inclusive musical, pois integrou os elencos de "Passa Por Mim no Rossio" e "Maldita Cocaína" de Filipe La Féria.

E continua: "Nunca penso como é que a personagem vai falar. Penso sempre é em que é esta figura que eu vou interpretar, quem é esta pessoa no espaço e no tempo? Que condição tem, em que momento vive, em que ambiente está, em que situação se inscreve…? E para mim a construção da personagem é isto. Este processo é que me vai dar um espaço e um corpo e este corpo é que depois vai falar".

A conversa continua sobre as diferentes experiências de Manuel Coelho, em drama, comédia, teatro de revista e musical e o seu papel como mentor em oficinas de teatro e no grupo de Teatro Comunitário que criou, "O Baile", ressaltando o poder transformador do teatro na comunidade. A ouvir, com atenção.

Voxy Club é um podcast para falar de algo extraordinário: a voz como uma incrível experiência dos sentidos e integra a rede de podcasts da MadreMedia.

Aqui, Rosa Gonçalves, locutora e produtora de conteúdos, conversa com profissionais de diferentes áreas que têm um traço comum: uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. Locutores, narradores, atores, cantores, professores, oradores - quem são e o que pensam "os donos" das vozes que nos inspiram?