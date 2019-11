Questionado sobre se o filme foi pensado também pelos problemas dos caudais — um tema que tem estado em destaque devido à seca e à discussão sobre a gestão conjunta do Tejo, com Espanha -, o jornalista contou à Lusa que o documentário não foi feito a pensar nessa problemática.

“A questão dos caudais é uma questão recente que tem a ver com a escassez de água e também com as alterações climáticas”, salientou, adiantando que, em 2018, “não se colocava esse problema”.

De acordo com o realizador de “Mar Urbano Lisboa”, a produção não atentou sobre este problema, durante a rodagem, uma vez que no verão as águas estão mais limpas.

José Vieira Mendes revelou também que o trabalho cinematográfico não pretende ser polémico, mas sim uma chamada de atenção para as ameaças do estuário do Tejo, com o objetivo de estabelecer discussão na sociedade.

“O filme não fala só de Lisboa, fala da Aérea Metropolitana de Lisboa. Fala do Montijo, do Seixal, de Almada [distrito de Setúbal] e de Oeiras [Lisboa]. Fala do estuário onde, de facto, o rio toca”, observou, acrescentando que gostaria que “os autarcas ficassem sensibilizados para ver o filme”.

Segundo o realizador, o filme foi feito para motivar discussão entre os políticos e a sociedade civil, que tem “um bocadinho de ambientalista”.

O documentário ambiental foi produzido pelo jornalista José Vieira Mendes e pelo biólogo Ricardo Gomes.

A obra estreou-se em 14 de setembro no Oceanário de Lisboa, para os participantes da Conferência “O Futuro do Planeta”, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Até agora, o “Mar Urbano Lisboa” já passou por festivais internacionais dedicados ao tema do ambiente e crise climática, como o Kuala Lumpur Eco Film Festival (Malásia) e a 64.ª edição da Semana Internacional de Cine de Valladolid (Espanha), em 10 de outubro, onde foi selecionado para concorrer à Espiga Verde na secção “Cine & Cambio Climático”.