José Sá Fernandes, conhecido pela sua ação como vereador do Ambiente em Lisboa, leva-nos nesta série por territórios urbanos onde a paisagem não desapareceu — apenas foi esquecida. No primeiro episódio, percorre as freguesias e bairros de Odivelas para mostrar como, mesmo nas franjas densas da cidade, ainda é possível sonhar com espaços verdes e uma vida em comunidade.

Neste episódio inaugural da série que dá a conhecer roteiros ao mesmo tempo tão perto e tão longe dos lugares mais comuns, a viagem começa em Caneças, uma freguesia profundamente associada à água, onde o anfitrião deste programa nos dá a conhecer algumas fontes da freguesia, nomeadamente as que são visitáveis.

A viagem continua para a Quinta da Fonte Santa e para o seu picadeiro. Em seguida, há uma paragem pelo Moinho da Laureana, em Famões, onde Sá Fernandes explica a origem do nome da terra.

O programa avança para uma visita a Odivelas antiga, onde se conta a história de quando D. Dinis foi surpreendido por um urso e o venceu naquelas bandas, e por isso ali construiu um mosteiro feminino de clausura onde se encontra ainda o seu túmulo, suportado precisamente por um urso.

Aqui, Sá Fernandes conta a história do doce deste mosteiro - a marmelada branca - cuja história se cruza com o famoso romance entre D. João V e Madre Paula, que ali passavam muito tempo "a fazer marmelada". Durante o tempo no mosteiro são contadas várias histórias da vida no espaço religioso que vale a pena conhecer.

Nesta mesma zona existiu o Instituto de Odivelas, um local onde muitas raparigas filhas de oficiais das Forças Armadas estudaram enquanto os pais serviam o país no ultramar. A viagem continua para a barbearia do Adão, onde o próprio e a mulher cortam o cabelo, e ainda se pode tomar um café.

Nesta viagem cabe também uma pausa nos plátanos do Palácio do Espírito do Santo e uma visita à exposição. Segue-se a Igreja da Póvoa de Santo Adrião, com telas do pintor português Pedro Alexandrino. Ainda há tempo para passar pelo Padrão do Senhor Roubado, no Olival Basto, de 1744, que conta a história em azulejo de um roubo na Igreja de Odivelas, que talvez seja a primeira tira de banda desenhada portuguesa.

A viagem termina no Quartel da Pontinha, conhecido como o posto de comando do 25 de Abril, paragem obrigatória em Odivelas.

Este primeiro episódio de O Resto É Paisagem pode ser visto aqui. Já o próximo, onde Sá Fernandes nos leva de balão sobre a terra quente e fria de Mêda, estreia na RTP3 no sábado, 14 de junho. Mais tarde também vai estar disponível aqui no SAPO24, onde vai poder acompanhar esta série na íntegra.