A Contraponto Editores anunciou esta sexta-feira que a autora Patrícia Reis foi distinguida com o Prémio Livreiros Bertrand para Autores Lusófonos 2024 pela obra "A Desobediente – Biografia de Maria Teresa Horta".

"A Desobediente, já na 7.ª edição, mais do que uma narrativa biográfica, é uma conversa íntima, em vários momentos sussurrada ao ouvido, com uma mulher, poetisa, mãe, ativista política e uma das vozes mais influentes e inquebrantáveis de Portugal", pode ler-se.

Livro: "A Desobediente - Biografia de Maria Teresa Horta" Autor: Patrícia Reis Editora: Contraponto Data de Lançamento: março de 2024 Preço: € 20,90

A cerimónia de entrega do prémio decorreu ontem, dia 5 de junho, pelas 17h00, na Feira do Livro de Lisboa, e contou com a presença da autora, que participou numa conversa com Maria João Costa.

Criado em 2022, este prémio tem como objetivo reconhecer a melhor obra original em língua portuguesa, de autor lusófono, publicada no ano anterior.

Nesta 3.ª edição, a escolha de A Desobediente, da autoria de Patrícia Reis, coube a mais de quatrocentos livreiros da rede de livrarias Bertrand, que elegeram a obra vencedora de entre os dez finalistas apurados no âmbito do Prémio Livro do Ano Bertrand 2024.

O vencedor é reconhecido com um lugar de destaque nas livrarias Bertrand e um prémio pecuniário no valor de dez mil euros.