Trata-se das pinturas ‘Cartografia da pós-saudade’, acrílico e carvão sobre tela de Ricardo Campos, e ‘Red 03’, óleo sobre linho de Cristiano Felismina/Chris DK.

“Sob proposta do júri, as duas menções honrosas serão reconhecidas, cada uma, com um prémio de 5.000 euros, tendo a Câmara Municipal de Gouveia aprovado a proposta ontem [segunda-feira], em reunião de Câmara”, adianta a autarquia numa nota enviada à agência Lusa.

Integraram o júri a neta do pintor, a arquiteta Isabel Manta, que presidiu, e os artistas plásticos Mónica Nogueira e Osmani Simanca, este último em representação do município de Gouveia.

O júri selecionou, ainda, por unanimidade, 19 obras para a exposição a realizar no Museu Municipal Abel Manta, em Gouveia, bem como para o catálogo da edição de 2025 do Prémio Abel Manta de Pintura.

Foram escolhidas as pinturas ‘Traseiras da rua Nau Trindade, Porto’ - óleo sobre tela de Marco Mendes; ‘Janela das Lágrimas’ - óleo sobre tela de Sónia Bernardo; ‘Orfeus’ - óleo sobre linho de Afonso Lardosa; ‘Códigos de cor’ - policarbonato com tinta de resina híbrida acrílica poliurtrano de Filipa Centeio e ‘Displacement’ - Acrílico sobre tela e policarbonato, da mesma artista.

‘Vozes de burro não chegam ao céu’ e ‘Quando um burro fala o outro baixa as orelhas’ - óleos sobre tela, ambas de Catarina Mendes; ‘Break On Through’ - acrílico sobre tela de Nuno Raminhos; ‘Dianthus caryophyllus’ - acrílico sobre tela de Pedro Espanhol; ‘Cartografia da pós-saudade’ - acrílico e carvão sobre tela de Ricardo Campos, são outras obras selecionadas para a exposição, a inaugurar em agosto.

Serão também expostas ‘Ruína do Diálogo’ - técnica mista sobre madeira, de Pedro Ramos; ‘O que está por trás (tríptico)’, de Miguel Coelho; ‘O ritmo ruim das ruínas 1’, de Jos van den Hoogan; ‘Amigos improváveis’ - tinta acrílica e pastel de óleo, de João Costa; ‘A Dança do Poder’ - acrílico sobre tela, de Ana Correia e ‘Memória de uma fachada’ – aguarela, resina, acrílico, de Gonçalo Ghia.

A mostra final do concurso de Pintura Abel Manta 2025 fica completa com ‘3 Jarras um Prato com limões’ e ‘As Jarras da Salette’, acrílicos sobre tela de Mafalda Amaro; ‘La vie en rose’ - óleo sobre tela de Daniela Lemos; ‘Red 03’ - óleo sobre linho, de Chris DK e ‘Trovador dos olhos tristes’ - acrílico sobre tela, de Avelino Fernandes.

“O município [de Gouveia] congratula-se com a elevada participação de obras a concurso e manifesta o seu reconhecimento a todos os artistas participantes. Reforça ainda o seu compromisso com a promoção das artes plásticas e visuais no âmbito das atividades do Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta”, lê-se ainda na mesma nota.

Esta edição foi lançada em fevereiro de 2025, integrada na programação dos 40 anos do Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, tendo o prazo de candidaturas terminado a 4 de maio.

A entrega das menções honrosas está agendada para 8 de agosto, no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta.

Na ocasião, será também inaugurada a exposição das obras selecionadas pelo júri, que ficará patente naquele espaço museológico gouveense até 5 de outubro de 2025.

Criado pelo município de Gouveia em 2007, no 25.º aniversário da morte do pintor Abel Manta (1888-1982), natural de Gouveia, este concurso bienal destina-se a promover artistas plásticos nacionais, ou residentes em Portugal, “proporcionando a apresentação pública dos seus trabalhos e valorizando as Artes Plásticas como elemento chave da programação cultural do município”.