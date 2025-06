A série, que originalmente foi transmitida entre 2007 e 2015, acompanha as aventuras dos meio-irmãos Phineas Flynn e Ferb Fletcher durante as férias de verão, enquanto a irmã mais velha, Candace, tenta expor as suas invenções à mãe.

Nesta nova temporada, os criadores originais, Dan Povenmire e Jeff "Swampy" Marsh, voltaram a liderar a produção, e prometem manter o humor característico e as histórias criativas que conquistaram fãs em todo o mundo. Os personagens favoritos estão de volta, incluindo Perry, o Ornitorrinco, que continua a sua vida dupla como o agente secreto "Agente P", enfrentando o vilão Dr. Heinz Doofenshmirtz, segundo o The Indiependent.

A estreia contará com dois episódios transmitidos no Disney Channel e Disney XD a 5 de junho, seguidos pelo lançamento dos primeiros dez episódios na Disney+ no dia seguinte. Além disso, os fãs podem esperar novos conteúdos, como curtas e músicas inéditas, celebrando o regresso da série que marcou uma geração.

Com mais de 650 milhões de horas de streaming globalmente no Disney+, "Phineas e Ferb" continua a ser uma das séries animadas mais populares da Disney, mantendo-se no top 10 entre os programas infantis animados, apesar de não oferecer novos episódios há 10 anos, segundo a empresa global de medição e análise de dados Nielsen citada pela AP News.

O trailer da nova temporada já está disponível e pode ser visto aqui: