Assim, o cartaz do evento encerra com My Sleeping Karma, The Atomic Bitchwax, El Perro, Temple Fang, Madmess, Moura, Luna Vieja, Mr. Myiagi, Travo, Pledge, Shima e Misleading

Antes, tinham sido confirmados no festival Electric Wizard, Witch, Mdou Moctar, Orange Goblin, Weedeater, Pentagram, Conan, 1000Mods, W.I.T.C.H (We Intend to Cause Havoc), Stöner, Nebula, Meatbodies, The Machine, King Buffalo, Slift, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Slomosa, The Devil and the Almighty Blues, Kaleidobolt, The Black Wizards, Frankie and the Witch Fingers, Deathchant, Psychlona, Mythic Sunship, Tia Carrera, Toxic Shock, Green Lung, Bala, The Goners, Rosy Finch, Samavayo, 24/7 Diva Heaven, We Hunt Buffalo e El Altar del Holocausto.

O SonicBlast abre no dia 10 de agosto, com uma festa de “aquecimento”, estando os passes gerais à venda por 65 euros até 31 de maio, momento a partir do qual sobem para 75.