As curtas-metragens “California”, de Nuno Baltazar, “Letters from Childhood”, de José Magro, e “Russa”, de João Salaviza e Ricardo Alves Jr., vão ser exibidas no Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo - Curta Kinoforum, anunciou o ICA.

Em comunicado, o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) acrescentou que na seleção dedicada a filmes brasileiros vai ainda estar incluída a curta-metragem “Sempre verei cores no seu cinza”, de Anabela Roque, “indicada pelo festival como sendo uma coprodução Brasil-Portugal”. Sem secções competitivas, o festival tem por objetivo “exibir filmes que contribuam para o desenvolvimento da curta-metragem, no seu formato específico e na sua forma de produção”. A decorrer entre 22 de agosto e 02 de setembro em São Paulo, no Brasil, o festival conta com mais de 200 curtas-metragens, 80 na categoria de filmes internacionais, 30 latino-americanos e 100 filmes brasileiros. No ano passado, um dos 20 filmes favoritos do público do evento foi a coprodução luso-brasileira “A Gis”, de Thiago Carvalhaes.