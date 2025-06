Um livro:

Esther Mucznik, uma das figuras mais conhecidas da comunidade israelita em Portugal, conta no livro "Uma Família Judaica, de Varsóvia e Brody a Lisboa e Telavive” a saga da sua família e faz o retrato de um povo através de três séculos de diáspora.

A história dos Goldreich Mucznik, oriundos da Europa de Leste que se dispersaram pelo mundo em busca de um lugar onde pudessem ser donos do seu próprio destino, reflete em boa medida a história do povo judeu – com guerras e perseguições, mas também com os seus momentos felizes, em que Lisboa surge como um porto seguro. Uma saga familiar que é, simultaneamente, um retrato elucidativo da errância e das adversidades vividas pelos judeus.

O SAPO24 publicou um excerto deste livro, que pode ler aqui. Na Feira do Livro, encontra esta obra no pavilhão da Leya.

Um evento na feira:

Esta segunda-feira, 9 de junho, o pavilhão das Edições Colibri recebe, às 15h00, Pedro Cantinho Pereira para autografar os seus livros "Judeus, Tragédia e Esperança - De Budapeste a Israel", que conta a história dos judeus húngaros durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente entre 1944 e 1948, e "Um Judeu Português em Istambul", que retrata a vida romanceada de Jacques Joseph Abravanel, judeu sefardita português, nascido em Salónica em 1906 e falecido em Istambul em 1993.

Uma entrevista:

Professor no King’s College de Londres, o académico português Francisco Bethencourt é um especialista em racismo, tema sobre o qual já escreveu vários livros. "Estranhos na sua terra" refere-se especificamente à situação dos judeus que foram obrigados a converter-se ao cristianismo e formaram um grupo distinto tanto dos outros judeus como dos cristãos.

As questões levantadas pela Inquisição e pela “pureza de sangue” já foram ultrapassadas, mas a história dos cristãos-novos dá-nos um retrato preciso e muito interessante do nosso país nessa época - e também de Espanha e do universo da Contrarreforma.

Uma entrevista para ler aqui. Na Feira do Livro, esta obra pode ser encontrada no pavilhão da Bertrand Editora.