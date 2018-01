Um acidente de viação esta manhã no centro de Lisboa, na Avenida Fontes Pereira de Melo, está a dificultar a circulação. Há registo de um ferido.

Na manhã desta quarta-feira, 10 de janeiro, um aparatoso acidente de viação na Avenida Fontes Pereira de Melo mobilizou duas viaturas da PSP, uma ambulância do INEM e um carro de Bombeiros.

Há registo um ferido, confirmou ao SAPO24 fonte do INEM, adiantando que não foi requisitada para o local uma viatura de apoio diferenciado, algo habitual quando se trata de um ferido grave.

O alerta foi dado às 07h35.

No local, é visível uma viatura ligeira, um Volkswagen Pólo, com a parte da frente bastante danificada, e um táxi, já fora da via, em cima do passeio.

Segundo o condutor do táxi, envolvido no acidente, os semáforos não estavam a funcionar na altura do acidente.

O embate aconteceu entre uma viatura (táxi) que vinha a subir a Fontes Pereira de Melo em direção ao Saldanha, e uma viatura ligeira com origem na R. Tomás Ribeiro e que circulava em direção à Avenida Fontes Pereira de Melo.

O trânsito continua a circular nesta artéria central da cidade de Lisboa, ainda que com alguma dificuldade e sob orientação da polícia de trânsito.