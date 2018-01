A opinião foi proferida hoje por um dos advogados-gerais do TJUE, que defende que com a celebração do acordo, a União Europeia (UE) “infringiu a sua obrigação de respeitar o direito do povo do Saara Ocidental à livre determinação” e “não reconhecer a situação ilegal resultante da infração ao dito direito”.

O advogado-geral também considerou que a UE não fixou “as garantias necessárias para assegurar que a exploração dos recursos naturais do Saara Ocidental redunde em benefício do povo do dito território”.

Apesar de as opiniões dos advogados-gerais não serem vinculantes, podem definir os métodos e a sentença do alto tribunal, com sede no Luxemburgo.

O acordo pesqueiro em vigor entre a União e Marrocos, de 2006, foi renovado em duas ocasiões, na última em 2013.

Na segunda-feira, a Comissão Europeia pediu autorização aos Estados-membros para atualizarem o protocolo, que caduca em 14 de julho.

A UE e Marrocos celebraram em 1996 um acordo de associação; dez anos depois outro acordo de pesca e em 2012 um de liberalização em matéria de produtos agrícolas, agrícolas transformados, pescado e produtos de pesca.