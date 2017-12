A ideia, lembra hoje a agência Associated Press (AP), surgiu novamente no horizonte após a tomada de posse do novo Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, em fins de novembro, que anunciou a concessão de vistos à chegada ao país a todos os cidadãos africanos, medida que visa tornar a África Oriental uma plataforma comercial.

A intenção, segundo Kenyatta, é também proporcionar um incremento nas trocas comerciais entre os países da região e, consequentemente, aumentar o crescimento económico, algo que o continente, de norte a sul, necessita desesperadamente, ideia que está também já a seduzir, entre outros, o Benim e o Ruanda.

“Quanto maior liberdade existir para viajar, maior integração e diversidade haverá entre nós (africanos)”, defendeu Kenyatta, reeleito Presidente em novembro numa segunda volta presidencial boicotada pela oposição.

Por outro lado, a União Africana (UA) tem saudado esses passos, considerando ser esse o caminho que o continente necessita de seguir.