O primeiro-ministro vai participar em 31 de janeiro próximo na cerimónia de homenagem ao antigo Presidente da República Mário Soares pelo Parlamento Europeu, que decidiu atribuir o seu nome a uma das principais salas de reuniões em Bruxelas.

Além de participar na homenagem a Mário Soares, António Costa vai intervir na sessão plenária do Comité das Regiões, no mesmo dia, indicou o gabinete do primeiro-ministro.

Assinalando um ano sobre o falecimento de Mário Soares (7 de janeiro de 2017), o Parlamento Europeu, reunido esta semana em sessão plenária em Estrasburgo, França, decidiu reconhecer dessa forma “o seu percurso enquanto protagonista de grande relevância na construção do projeto europeu”.

“A atribuição foi feita por proposta da delegação portuguesa dos deputados socialistas no Parlamento Europeu e subscrita pelo Presidente do Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) Gianni Pitella, tendo recebido o apoio do Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani”, indicou a delegação do PS.

Co-fundador do Partido Socialista e antigo chefe de Estado e de Governo, Mário Soares foi deputado europeu entre 1999 e 2004, tendo falecido em 07 de janeiro passado, em Lisboa, aos 92 anos.