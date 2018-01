O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje que "a violência seja evitada" no Irão, exortando as autoridades de Teerão a respeitarem o direito de manifestação e a liberdade de expressão do povo iraniano.

Em declarações aos jornalistas, um porta-voz das Nações Unidas, Farhan Aziz Haq, afirmou que António Guterres — que já se tinha pronunciado na terça-feira sobre a atual situação no território iraniano — está “preocupado com os últimos desenvolvimentos no Irão” e exorta as autoridades de Teerão “a respeitarem o direito de manifestação pacífica e a liberdade de expressão”. O secretário-geral da ONU “lamenta a perda de vidas em manifestações”, disse Farhan Aziz Haq, repetindo as palavras proferidas na terça-feira em representação de António Guterres, também em declarações à comunicação social. O Irão é palco desde o passado dia 28 de dezembro de grandes manifestações contra a má situação económica do país e o regime dos ‘ayatollahs’. Os protestos, iniciados em Machhad (nordeste do Irão) e que rapidamente se propagaram a outros pontos do país, já levaram à morte de pelo menos 21 pessoas e à detenção de centenas de pessoas.