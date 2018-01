O presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, defendeu hoje que os trabalhadores da antiga Triumph devem ter “rapidamente acesso” ao subsídio de desemprego e obter a garantia de que o património da empresa não é delapidado.

“Esta situação é mais grave que há um ano. Há um ano, a nossa luta e [a] dos trabalhadores foi para que a empresa não fechasse. Entretanto, com a participação do Ministério da Economia, apareceu um investidor que garantiu que queria dar continuidade à empresa e, passado um ano, o que vemos é que foi entregue um pedido de insolvência e que estão comprometidos os 500 postos de trabalho que aqui existem”, disse o autarca à agência Lusa.

Bernardino Soares está hoje presente numa concentração de trabalhadores à porta da fábrica para impedir a saída de material da empresa, que está em processo de insolvência, os quais deverão manter-se no local durante toda a noite, organizados por turnos.

O autarca defendeu que o “mais importante” é garantir que os trabalhadores têm acesso aos subsídios.

“O mais importante é que da parte do Governo, Segurança Social e Ministério da Economia se garanta que as pessoas têm rapidamente acesso aos subsídios de desemprego e outros apoios, pois existem pessoas há vários meses sem receber salários”, afirmou.

Bernardino Soares disse, ainda, que o Governo e as instituições com responsabilidades devem impedir que o património da empresa seja delapidado.

“O património deve ser usado para pagar os créditos dos trabalhadores, que devem ser tratados em primeiro lugar na insolvência da empresa. Estamos aqui solidários com a luta dos trabalhadores e tudo vamos fazer para que todas as entidades defendam os seus direitos”, salientou.

O autarca acusou ainda a empresa de “ter estado um ano a preparar este encerramento”.

Manuela Prates, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Curtumes do Sul, disse que depois da entrega do processo de insolvência no tribunal de Loures por parte da empresa, nos últimos dias de dezembro, houve esta semana algumas tentativas por parte de ex-gerentes e responsáveis da empresa em retirarem material da fábrica, nomeadamente "peças de roupa terminada" e automóveis, mas foram impedidos pelos trabalhadores.

A 21 de dezembro os trabalhadores da antiga Triumph realizaram uma manifestação, em Lisboa, para pedir “acesso a uma fonte de subsistência”, face aos salários em atraso e ao processo de insolvência da empresa.