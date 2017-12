As autoridades australianas afirmam que, com o decorrer da investigação, não descartam a possibilidade de avançar com mais acusações no futuro.

A polícia australiana imputou 18 acusações de tentativa de homicídio contra o homem que na quinta-feira investiu o seu veículo contra duas dezenas de peões no centro de Melbourne, no sudeste do país. A acusação contra Saeed Noori, um refugiado afegão de 32 anos, foi apresentada na sexta-feira durante a sua presença diante do tribunal de Melbourne, pouco depois de ter sido oficialmente interrogado na esquadra. A polícia afirmou em tribunal que ainda investiga os motivos que levaram o acusado a atropelar deliberadamente a multidão e que não descarta a possibilidade de avançar com mais acusações no futuro. O primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, recusou na sexta-feira classificar nesta fase o incidente como terrorista, apesar de Saeed Noori, que tem um historial de problemas mentais e de consumo de estupefacientes, ter feito referência a “maus-tratos a muçulmanos” como justificação para os seus atos. O juiz ordenou a realização de uma avaliação psiquiátrica do acusado, o qual não pediu liberdade condicional e permanecerá sob custódia pelo menos até à próxima quarta-feira, quando voltará a ser presente ao juiz. O atropelamento, ocorrido numa movimentada via pedonal perto da estação de comboios Flinders Street, fez 19 feridos de diferentes nacionalidades, dos quais 12 permanecem hospitalizados, incluindo três em estado grave.