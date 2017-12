No Tribunal Judicial de Leiria existem três plataformas para deficientes motores ou pessoas com mobilidade reduzida. Uma delas faz a ligação entre o rés-do-chão e o 1.º andar e as outras duas dão acesso a salas de audiência, cuja entrada se faz por escadas.

O administrador judiciário do Tribunal de Leiria, António Nolasco Gonçalves, explicou à Lusa que as plataformas são "constantemente reparadas, mas que, após uma ou outra utilização, voltam a avariar", pelo que já pediu a substituição à tutela.

António Nolasco Gonçalves informou ainda que tem pedido aos seguranças para testar os equipamentos diariamente. "Mas, por vezes, como o seu peso é menor do que o de uma cadeira de rodas, a plataforma funciona, mas quando se usa a cadeira de rodas já não trabalha", constatou.

Os seguranças já chegaram a levar pessoas em braços, pelo menos por uma vez, segundo disse fonte do tribunal à Lusa.

"As ordens são para não o fazer. Ninguém carrega ninguém. Chamem os bombeiros ou o senhor juiz vem cá fora. Encontrem outra solução, mas isso não", avisou António Nolasco Gonçalves.

Para resolver uma das situações, o administrador judiciário revelou à Lusa que vai avançar com um pedido de construção de uma rampa no piso zero, para ultrapassar os três degraus entre o ‘hall' e a sala de audiências.

"Neste momento, está pedido o orçamento para reparação da plataforma do 1.º andar. Temos tido queixas dos utentes que vou dando conta à Direção-Geral da Administração da Justiça", acrescentou.

António Nolasco Rodrigues disse que tem andado a pedir a "substituição do equipamento", mas até ao momento não obteve luz verde. "Teria de ser uma solução de fundo".

Fonte do Ministério da Justiça disse à Lusa que "dada a configuração funcional do edificado, com inúmeras escadas intermédias nos espaços públicos, nomeadamente para acesso às salas de audiências, verifica-se maior dificuldade em encontrar uma solução adequada para as acessibilidades que permita eliminar as plataformas de escada existentes".

No entanto, o Ministério da Justiça "está a ultimar uma solução provisória para este constrangimento, com a colocação de uma rampa metálica no piso 0, eliminando uma plataforma de escada".

"Está igualmente a ser providenciada uma reparação mais profunda das restantes plataformas de escada elevatórias", revelou ainda a mesma fonte.

Segundo a tutela, "a solução definitiva passará pela colocação de uma plataforma vertical, em substituição das atuais plataformas de escada existente", cujo investimento ainda não está estimado.