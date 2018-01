Um avião da companhia aérea polaca 'Lot' aterrou hoje de emergência no aeroporto internacional de Varsóvia Okecie, sem causar vitimas entre os 59 passageiros do voo proveniente de Cracóvia (sul).

“O aeroporto de Okecie foi encerrado por pelo menos quatro horas. Isso significa que nenhum avião vai aterrar ou descolar”, disse Hubert Wojciechowski, porta-voz do aeroporto, agora chamado de aeroporto Chopin, em homenagem ao compositor polaco.

De acordo com informações preliminares e imagens televisivas, a extremidade dianteira do trem de aterragem dobrou quando o avião, um Bombardier Dash Q400, aterrou na pista, com a aeronave a acabar de ‘barriga’.

Os serviços de socorro tiveram que rebocar o avião para restaurar o funcionamento do principal aeroporto do país.