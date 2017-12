"De 10 em 10 viagens realizadas durante o dia 17 de dezembro, entre as 07:00 e as 24:00, por subscritores do passe anual, será oferecido um prolongamento do prazo de subscrição até final de 2019", sendo que "a oferta será limitada a 100 utilizadores e a uma oferta por utilizador", explicou a EMEL em comunicado.

De acordo com a empresa, esta oferta de Natal "vai premiar utilizadores frequentes com a extensão da validade do passe anual até 31 de dezembro de 2019".

Outra das novidades que resultam "da auscultação dos utilizadores" é a redução do tempo de espera entre viagens, que no caso dos passes anual e mensal "desce de 15 para cinco minutos", e no caso do passe diário reduz dos 30 para os cinco minutos.

Até ao final de março do próximo ano, mantém-se a "isenção de pagamento do primeiro período de viagem". No caso dos passes diários, o "valor de subscrição será de dois euros por 24 horas" até à mesma data, e "inclui o primeiro período de 45 minutos", enquanto "o segundo período terá um valor de dois euros".

Desde que a rede ficou disponível, a 19 de setembro, "foram realizadas mais de 26 mil viagens, e subscritos mais de dois mil passes", elenca a EMEL, apontando que existem "43 estações distribuídas por algumas das principais artérias da cidade, incluindo a Alameda dos Oceanos, Avenida Fontes Pereira de Melo, Praça Duque de Saldanha, Avenida António Augusto de Aguiar, Avenida Duque de Ávila, Avenida da República, Avenida Barbosa Du Bocage, Campo Grande e Avenida do Brasil".

Segundo a empresa, Lisboa conta com 409 bicicletas disponíveis nas freguesias de Alvalade, Avenidas Novas e Parque das Nações.

No domingo de manhã será assinalada a abertura das novas estações na freguesia das Avenidas Novas, numa cerimónia que contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

Fernando Medina (PS) irá utilizar as bicicletas partilhadas para um passeio entre o Largo Frei Heitor Pinto, em Alvalade, e a Praça Duque de Saldanha.

Entre as 10:30 e as 13:00, aquela praça contará também com "inúmeras atividades para as famílias", refere a nota.