A Câmara de Braga instituiu um prémio para a área da reabilitação urbana com o objetivo de "sensibilizar, premiar e referenciar" os "bons exemplos" de restauro e obras novas, mas também de investigação académica.

Apresentado esta tarde em conferência de imprensa, o ‘Reabilita Braga' vai premiar trabalhos em três categorias: edificado restaurado ou reabilitado (dez mil euros), novo edificado (cinco mil euros) e investigação na área da reabilitação urbana (cinco mil euros).

Com uma periodicidade bianual, o ‘Reabilita Braga' vai avaliar as obras a concurso em critérios como respeito pelo património, integração urbanística e paisagística, impacto económico e social e qualidade e adequabilidade do projeto.

"Braga vive um período auspicioso do ponto de visita da reabilitação urbana e a instituição deste prémio é a concretização de um compromisso eleitoral", apontou o presidente da autarquia bracarense, Ricardo Rio.

Segundo o vereador do Urbanismo, Miguel Bandeira, o ‘Reabilita Braga' visa "sensibilizar, premiar e referenciar aquilo que são os bons exemplos e as boas práticas na reabilitação urbana".

O galardão visa assim "distinguir arquitetos, engenheiros, historiadores ou outros profissionais que se dedicam à realimentação urbana ou ao estudo desta".

As inscrições para a pré-candidatura ao ‘Reabilita Braga' começam a 08 de fevereiro, durando até 16 de março, sendo que a 13 de abril termina o prazo para apresentação final dos dossiês de projeto.

O regulamento do concurso "está ainda a ser finalizado", explicou Miguel Bandeira, sendo que será depois disponibilizado na respetiva página da Internet.