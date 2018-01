O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil, Marcos Pereira, pediu hoje a demissão do cargo para se candidatar e tentar ser reeleito deputado nas próximas eleições marcadas para outubro.

Na rede social Facebook, o agora ex-ministro confirmou a sua saída do Governo e também publicou a carta de demissão entregue ao chefe de Estado brasileiro em que faz um balanço da sua gestão e justifica a saída dizendo que se dedicará “a questões pessoais e partidárias”.

Marcos Pereira é o terceiro ministro brasileiro a deixar o governo em menos de um mês.

No dia 8 de dezembro Antonio Imbassahy saiu da Secretaria de Governo porque é membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que deixou a base do Governo do Presidente Michel Temer.

No dia 27 de dezembro Ronaldo Nogueira pedir demissão do Ministério do Trabalho do Brasil alegando que precisava preparar-se para concorrer ao cargo de deputado nas próximas eleições.

Marcos Pereira é presidente licenciado do Partido da Republicano Brasileiro (PRB) e também deve tentar um novo mandato de deputado federal em outubro.

Está também entre os políticos citados em esquemas de corrupção descobertos pela Operação Lava Jato e atualmente responde a um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) em que é acusado de ter supostamente recebido ilicitamente 7 milhões de reais (1,7 milhões de euros) da construtora Odebrecht.