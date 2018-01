Segundo um comunicado do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), trata-se do melhor resultado anual alcançado desde o início da série histórica com estatísticas sobre a balança comercial do país, iniciada em 1989.

O MDIC explicou que o bom desempenho da balança comercial brasileira no ano passado se deu principalmente pela recuperação dos preços internacionais dos bens primários e a colheita recorde de alimentos.

Em 2017 as exportações do país totalizaram 217,7 mil milhões de dólares (180,5 mil milhões de euros), o que representa um aumento na média diária de exportações de 18,5% relativamente a 2016.

Já as importações de produtos do exterior feitas pelo Brasil somaram 150,7 mil milhões de dólares (125 mil milhões de euros) no mesmo período, um aumento de 10,5% da média diária frente 2016.

As vendas para a Ásia cresceram 27,7% no período em referência e apenas a China comprou 50,2 mil milhões de dólares (41,6 mil milhões de euros) em produtos brasileiros como soja, petróleo bruto, carne e celulose.