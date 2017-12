O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta sexta-feira, em Bruxelas, “essencial” para as negociações do ‘Brexit’ com Londres que os 27 mantenham a posição de unidade perante as “muitas outras questões que se vão colocar”.

“As coisas correram muito bem, houve um grande empenho de todas as partes e foi possível ultrapassar as barreiras que pareciam intransponíveis e chegar a um acordo”, disse António Costa, acrescentando “haver muitas outras questões que se vão colocar”. “Acho que tem sido essencial termos mantido esta posição de unidade a 27 na frente negocial, mas como sempre temos insistido, esta negociação tem que ser feita com um espírito muito construtivo, preservando a amizade, a relação de vizinhança e de parceria que queremos manter com o Reino Unido”, disse. O primeiro-ministro salientou ainda que, mesmo na primeira fase de negociações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido, ficaram “questões em aberto”, exemplificando com a questão da fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, “que requer muito trabalho técnico para ser concretizada”. A conclusão da primeira fase das negociações entre Bruxelas e Londres e passagem à segunda, hoje formalizada pelos líderes dos 27, no segundo dia da reunião do Conselho Europeu, é “uma vitória de ambas as partes”, salientou.