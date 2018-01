Perante os deputados das Comissões Permanentes de Finanças e Transportes da Assembleia Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar apontou que o objetivo do município é implementar "o plano original" da rede Gira "no final do primeiro trimestre".

No total, o sistema será composto por 140 estações e 1.410 bicicletas.

Das 140 estações, 92 ficarão localizadas no planalto central da cidade, 27 na baixa e frente ribeirinha, 15 no Parque das Nações e seis no eixo entre as avenidas Fontes Pereira de Melo e da Liberdade.

Segundo o responsável, já estão a ser feitas "obras em Telheiras, no Marquês e na Avenida da Liberdade" para a colocação de mais estações, pelo que o objetivo será ligar "o planalto até Belém e Algés".