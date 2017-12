"Já estamos a trabalhar num projeto de revisão dos planos de urbanização", nomeadamente do "Plano Diretor Municipal, plano da colina do Castelo, Bairro Alto e Bica", entre outros, disse o vereador durante a reunião pública do executivo municipal, que decorreu nos Paços do Concelho.

Segundo Salgado, o "objetivo é fazer um plano preparatório para estabelecer regras para o alojamento local e salvaguarda do comércio".

Pela estimativa do eleito, que integra o executivo de maioria socialista, no "primeiro trimestre do ano que vem" já haverá uma "primeira proposta para apresentar" à câmara.

Manuel Salgado salientou que este é um "trabalho que tem de ser feito" e que o município se encontra a fazer um "levantamento sistemático" dos edifícios devolutos da cidade, no sentido de "depois poder realizar a reabilitação desses edifícios e ficar a ressarcir-se do investimento" que fez através de rendas.

O vereador, que também é responsável pelo Património e Obras Municipais, prestou estas informações na sequência da intervenção de uma moradora da rua dos Lagares, na Mouraria, Carla Pinheiro, que faz parte das 16 famílias que estiveram em risco de ter de abandonar as suas casas depois de o imóvel ter sido vendido a um investidor privado.

No final de setembro, estes moradores assinaram novos contratos de arrendamento com o senhorio por cinco anos, e com os valores anteriormente estipulados.