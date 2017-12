Discordando, Rui Moreira salientou que, inicialmente, gerou discórdia, mas atualmente as pessoas estão bem instaladas e tem muita gente.

Numa altura em que a transferência da feira da Vandoma faz dois anos, a deputada social-democrata Mariana Macedo referiu que, segundo informações transmitidas pelos feirantes, a mudança de local não foi benéfica, deixou de fazer parte do roteiro turístico, atrai menos pessoas e tem falta de condições.

“Não ouço reclamações, não passa pelas nossas ideias voltar às Fontainhas”, afirmou, durante a Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira à noite, depois do PSD ter pedido a reavaliação da sua localização.

A 02 de janeiro de 2016, a feira da Vandoma foi transferida das Fontainhas, na Sé, para na Avenida 25 de Abril, em Campanhã.

Esta mudança foi aprovada em outubro de 2015, na assembleia, apesar do protesto de feirantes à porta do edifício da câmara.

Além disto, a deputada social-democrata questionou o presidente da câmara sobre a existência de plano de ação relativamente aos sem-abrigo, ao que Rui Moreira avançou ter vindo a reunir com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Temos vindo a reunir com o Presidente da República no âmbito de uma estratégia nacional, mas nunca nenhuma cidade do mundo fará o suficiente nesta matéria”, frisou durante o debate.

Rui Moreira lembrou que existe no Porto um restaurante solidário, sendo o objetivo abrir outro.