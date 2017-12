O consórcio, composto pelo Camões - Instituto de Cooperação e da Língua e universidades de Lisboa, Nova de Lisboa, Porto, Minho, Lancaster (Reino Unido) e Tübingen (Alemanha), vai analisar o "maior 'corpus' [coleção de textos] do mundo na língua de herança", disse hoje o diretor deste organismo, Patrick Rebuschat (Universidade de Lancaster), na sessão de formalização.

Este 'corpus' irá reunir cinco ou seis textos redigidos por ano pelos mais de 70 alunos de português como língua de herança, ao longo de cinco anos, num total de "200 a 300 mil" trabalhos, explicou o responsável.

Atualmente, mais de 72 mil alunos aprendem português como língua de herança, no estrangeiro, enquanto o português como língua segunda conta com mais de 113 mil estudantes.

O trabalho de recolha será assegurado pela rede de coordenadores do ensino do português no estrangeiro e, onde não os houver, através dos postos consulares e diplomáticos.

"O primeiro grande objetivo é estudar o perfil dos alunos e das suas famílias - um estudo de contexto - tendo em vista aperfeiçoar os conteúdos dos materiais didático-pedagógicos quer a própria formação de professores", disse o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

O governante sublinhou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros - que tutela o Camões - tem "duas prioridades que caminham juntas", referindo que "o objetivo de integração da língua nas estruturas curriculares dos países onde temos comunidades não significa desguarnecer ou dar menor atenção ao ensino da língua portuguesa enquanto língua de origem".