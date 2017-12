Depois de receber uma carta de ativistas para reconsiderar o espetáculo marcado para 5 de junho de 2018 em Telavive, a cantora pop, de 21 anos, acabou agora por cancelar o espetáculo.

Os ativistas enviaram a mensagem de que o concerto seria visto com um apoio a Israel, mesmo sem haver comentários sobre a situação política.

A imprensa israelita tem noticiado, entre domingo e hoje, que o concerto foi cancelado, menos de uma semana depois do seu anúncio, na sequência da pressão do grupo ativista “Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)”.

Segundo um comunicado de Lorde divulgado pela promotora Naranjah, o cancelamento surge depois de “um grande número de mensagens e cartas”.

“Tive muitas discussões com pessoas, com vários pontos de vista e penso que a decisão correta nesta altura é cancelar o espetáculo”, lê-se na posição da cantora, que lamentou a situação e acrescentou o desejo de que “um dia todos possamos dançar” em Telavive.