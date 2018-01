"Não fui notificado. Não tenho informação. Pelos vistos o partido não sabe o meu número de telefone, de e-mail, a minha morada. Seguirei o meu caminho, com os mesmos valores, de humanismo, de solidariedade e de serviço aos mais desprotegidos", disse Abel Baptista à agência Lusa, depois de o Jornal de Notícias avançar com a notícia da sua expulsão, confirmada por fonte oficial do partido.

Abel Baptista defendeu que "o partido tem valores que apregoa, mas não pratica, da democracia cristã e da liberdade" e diz sair "com alguma desilusão", ao fim de mais de 40 anos de militância, em que passou pelas estruturas de juventude, locais, distritais e nacionais e pela Assembleia da República.

Os dirigentes Filipe Lobo D'Ávila e Raúl de Almeida já lamentaram a expulsão de Abel Baptista, que resulta do cumprimento dos estatutos do partido.

"Havia mesmo necessidade? Bem podem dizer que é o cumprimento do Estatutos, mas tenho muita pena que assim seja. Tenho pena que não se possam resolver estas coisas dentro de casa. Os estatutos são escrupulosamente cumpridos (como diz a notícia), mas o meu partido fica mais pobre", escreveu Lobo D'Ávila na rede social Facebook.