Em declarações à agência Lusa, João Gonçalves Pereira manifestou-se "estupefacto e apreensivo com todo este processo das cartolas" e com a "forma como tem vindo a desenrolar-se".

"Para o CDS, faltam aqui esclarecimentos por parte da Câmara, no sentido de explicar e dar informação, e disponibilizar o contrato que foi celebrado com uma empresa de cervejas no âmbito de um patrocínio", afirmou o vereador.

Para o centrista, deveria também ser divulgado "o caderno de encargos que levou ao ajuste direto destas 30 mil cartolas".

"Impõe-se um esclarecimento que até agora não foi dado e achamos estranho que o próprio presidente da Câmara Municipal de Lisboa [o socialista Fernando Medina] estivesse estão disponível para oferecer as cartolas, mas não esteja disponível para prestar esclarecimentos e para fornecer informação", salientou.

De acordo com o jornal i, a Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa (EGEAC) terá gasto 46.500 euros, mais IVA, num total de 57 mil euros, na compra de 30 mil cartolas para a passagem de ano na Praça do Comércio, por ajuste direto à empresa Whitespace.

Citando fonte do gabinete de comunicação da EGEAC, o jornal Público refere que a despesa com a distribuição destes chapéus faz parte de um patrocínio no valor de 200 mil euros por parte da marca de cerveja.

A mesma fonte adiantou ao jornal que "o dinheiro saiu do orçamento da EGEAC num primeiro momento, valor esse que foi coberto ‘a posteriori' pelo patrocinador".