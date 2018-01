O Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) anunciou hoje que recebeu 58 novos médicos internos no início do mês de janeiro, 44 internos do Ano Comum e 14 internos de Formação Específica.

“Os internos do Ano Comum vão, ao longo do ano, passar por várias especialidades, entre as quais a Medicina Interna, a Cirurgia Geral, a Pediatria e a Medicina Geral e Familiar, que são estágios obrigatórios”, refere o Centro Hospitalar em comunicado. O documento acrescenta que vão passar também pela Psiquiatria, a Pneumologia ou os Cuidados Intensivos, que são estágios opcionais. “O objetivo é integrar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da sua formação pré-graduada na prática clínica diária das diversas especialidades”, salienta. Em relação à formação especifica, os novos internos foram distribuídos por diversas especialidades, como Pediatria, Cardiologia, Patologia Clínica, Oncologia, Pneumologia, Ginecologia/Obstetrícia, Psiquiatria, Cirurgia ou Medicina Interna. “Recebemos também um na especialidade de Medicina do Trabalho, sendo que esta foi a primeira vez que o CHBM recebeu um interno desta especialidade”, explica. Os novos 14 internos de Formação Específica juntam-se aos 54 que já se encontram em formação no centro hospitalar, em 12 especialidades diferentes.