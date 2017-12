Os centros de saúde de Eiras e Norton de Matos, em Coimbra, vão funcionar na véspera e dia de Natal, respetivamente, para atendimento da população da cidade, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Em comunicado, a ARSC adianta que, na terça-feira (26), dia de tolerância de ponto para a função pública, todos os centros de saúde de Coimbra estarão a funcionar das 10:00 às 18:00.

"A ARSC, em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego, procedeu à reorganização dos horários para a época festiva que agora se avizinha para que a população do concelho de Coimbra possa, em caso de necessidade, aceder aos cuidados de saúde primários, evitando deslocações desnecessárias às urgências hospitalares", lê-se na nota.

No dia 24, domingo, a assistência médica será prestada no Centro de Saúde de Eiras, entre as 10:00 e as 14:00, enquanto na segunda-feira, dia de Natal, o atendimento é assegurado no Centro de Saúde Norton de Matos, das 16:00 às 20:00.

A presidente da ARSC, citada no comunicado, aconselha a que a população se dirija "com confiança aos centros de saúde, às Unidades de Saúde Familiar, às unidades de cuidados de saúde personalizados, onde vão estar equipas de saúde, com médico, enfermeiro, administrativo, que estão preparadas para responder, com eficácia e eficiência, a situações não urgentes".

"É de evitar, sempre que possível, idas ao hospital por situações que, geralmente, são resolvidas com maior comodidade e rapidez para os utentes nos cuidados de saúde primários", sublinha Rosa Reis Marques".

A abertura dos centros de saúde nos períodos anunciados insere-se nas medidas preconizadas no Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas - Módulo Inverno 2017/2018, que, na região Centro, é coordenado pelo Departamento de Saúde Pública da ARSC.