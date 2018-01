A Câmara de Coimbra anunciou hoje que vai investir perto de quatro milhões de euros na reabilitação do Parque Manuel Braga, na margem direita do rio Mondego, e já candidatou o projeto a fundos comunitários.

O município de Coimbra "submeteu a requalificação do Parque Manuel Braga ao ‘Centro 2020’ [Programa Operacional da Região Centro] e espera conseguir uma comparticipação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 85%" (cerca de 3,3 milhões de euros) do investimento total elegível, que é de quase 3,9 milhões de euros, referiu a autarquia.

A requalificação do espaço visa “a melhoria do estado de conservação do jardim, a qualificação e relocalização dos espaços de estar e circulação e a estabilização dos muros da orla ribeirinha, em toda a extensão do parque”, e enquadra-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da cidade, refere uma nota da Câmara de Coimbra, enviada hoje à agência Lusa.

O Parque Manuel Braga, que se estende ao longo da margem direita do Mondego, entre o Largo da Portagem, no centro histórico de Coimbra, e o Parque Verde do Mondego, é “um dos espaços verdes mais emblemáticos da cidade”, mas “apresenta, atualmente, alguns sinais de desgaste”, reconhece a Câmara.

A intervenção engloba, entre outras operações, “a requalificação paisagística do parque, com a substituição e plantação de espécies vegetais”, e “a estabilização das estruturas de contenção da margem do rio”.

O projeto prevê também “a demolição de algumas construções” e a edificação de um novo quiosque e de instalações sanitárias, “a recuperação e requalificação de pavimentos e mobiliário urbano” (designadamente bancos, papeleiras e sinalética), a renovação da rede de drenagem e “nova iluminação pública e cénica para reforço da segurança”.

A reabilitação do coreto, o restauro da estatuária e “a instalação de um sistema de som e luz não invasivo, em harmonia com o espaço envolvente”, são outras das ações programadas no âmbito do projeto.

A operação de requalificação do Parque Manuel Braga “está articulada com outras intervenções” que o município tem promovido, nomeadamente com “a empreitada de estabilização da margem direita do rio Mondego e a intervenção de desassoreamento do rio” (que estão em curso) e que “contam também com financiamento comunitário”, sublinha a Câmara.

A autarquia adjudicou recentemente outra intervenção nesta zona histórica da cidade, visando a ampliação dos edifícios de restauração e requalificação dos pisos envolventes no Parque Verde do Mondego, envolvendo um investimento superior a 800 mil euros.