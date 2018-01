A Câmara de Coimbra analisa e vota na segunda-feira uma adjudicação para o fornecimento de oito autocarros elétricos de transporte urbano de passageiros e de oito carregadores de baterias pelo valor global de 3,8 milhões de euros.

Em nota de imprensa, a Câmara liderada pelo socialista Manuel Machado refere que esta proposta de adjudicação será feita à BYD Europe BV, vencedora do procedimento, pelo valor global de 3.799.200,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

“Este projeto vem renovar a frota dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) com veículos mais eficientes e que utilizam fontes de energia com melhor desempenho ambiental. Note-se que, até à entrega do Relatório Final da operação, os SMUTC comprometem-se a abater um autocarro em fim de vida por cada autocarro elétrico recebido”, refere a informação.

A nota acrescenta que “esta aquisição de oito autocarros elétricos, que se destinam a reforçar a frota dos SMTUC, surgiu na sequência de uma candidatura” da Câmara ao PO SEUR, “que foi aprovada, por unanimidade, na reunião de Câmara de 23 de janeiro de 2017, para ‘Promoção da eficiência energética nos transportes coletivos de passageiros incumbidos de missões de serviço público’, programa que pretende incentivar a utilização de veículos mais eficientes e que utilizem fontes de energia com melhor desempenho ambiental”.

No mês de julho, recorda a autarquia, Manuel Machado assinou os “Termos de Aceitação das Decisões de Financiamento aprovadas”, numa cerimónia que decorreu no Pavilhão de Portugal, em Lisboa, e que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.

“Estes oito autocarros elétricos têm 12m de comprimento, o chassis será totalmente rebaixado e a bateria é de lítio/fosfato de ferro, com uma tensão de 512V e uma capacidade de 348kWh. A lotação total será superior a 80 pessoas. Nas instalações dos SMTUC, situadas na Guarda Inglesa, será colocada uma rede de carregamento de autocarros standard com oito carregadores, para carregamento completo noturno”.

O procedimento também foi lançado para o fornecimento de dois miniautocarros elétricos com seis metros de comprimento e dois carregadores de bateria, porém, em virtude de ter sido excluída a única proposta apresentada, o executivo municipal irá analisar e votar a proposta da não-adjudicação deste lote.

A Câmara vai ainda analisar e votar, nessa mesma reunião, uma proposta de minuta de contrato da empreitada “Parque Verde do Mondego – Margem Direita – Ampliação dos edifícios de restauração e Requalificação dos pisos envolventes”, a celebrar entre a autarquia e a Garfive, Lda.

A empreitada, de acordo com a nota enviada pela Câmara, será realizada pelo valor de 824.620,26 euros (IVA incluído) e terá um prazo de execução de 180 dias.

Também no encontro de segunda-feira, o executivo analisa e vota a adjudicação à empresa Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente SA para a aquisição de serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos indiferenciados, pelo valor total estimado de 6.042.000,64 euros (IVA incluído), e uma outra para a aquisição de serviços de limpeza urbana, pelo valor de 2.226.000,64 euros (IVA incluído).