Ao longo dos dois dias de permanência de António Costa na região Centro do país, outros membros do Governo estarão presentes nas iniciativas, casos dos ministros Adjunto, Pedro Siza Vieira, do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, da Agricultura, Capoulas Santos, e dos secretários de Estado Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, e das Florestas, Miguel Freitas.

No sábado, de acordo com dados do executivo, o primeiro-ministro começa o programa pelas 10:45, numa empresa de exploração de madeiras do município de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, numa ação em que se pretende salientar o empenhamento na recuperação da atividade económica destes concelhos atingidos pelos fogos de junho e de outubro, que, no seu conjunto, fizeram mais de uma centena de mortes.

Na Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, o líder do executivo reúne-se com a Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, seguindo ao início da tarde para Castanheira de Pera, também no distrito de Leiria, onde visita duas habitações em reconstrução em Sarzedas de São Pedro.