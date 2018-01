Na carta, também enviada aos órgãos de comunicação social, Ascenso Simões e Francisco Rocha pedem uma intervenção urgente e determinada ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, sobre temas que implicam com a realidade distrital.

Em causa estão questões relacionadas com a “situação de insegurança que se reflete na operação do Túnel do Marão”, o “aumento imponderado de portagens” nas autoestradas A4, A24 e A7, que atravessam o distrito, e a política dos CTT, que vai levar ao encerramento da loja da Araucária, na cidade de Vila Real.

No início do texto, os parlamentares lembram ao governante a aprovação do Programa Nacional para a Coesão Territorial. No entanto, consideram que as “opções seguidas nos últimos meses e dias e determinadas pelos serviços”, tutelados e acompanhados pelo Ministério do Planeamento, “não correspondem ao espírito, à letra e à mensagem” que o programa promove.

Quanto ao Túnel do Marão, onde ocorreram dois incêndios em viaturas no espaço de dois meses, os deputados consideram que a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) “continua a não assumir as suas responsabilidades no âmbito da segurança” da infraestrutura inserida na A4, que liga Amarante a Vila Real.