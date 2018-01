Em comunicado, a DRCAlen recorda que têm vindo a ocorrer no Alentejo, com particular incidência no distrito de Beja, casos de “destruições” de património arqueológico ocasionadas por plantações extensivas de espécies de crescimento rápido, como o olival e o amendoal.

De acordo com a DRCAlen, estas “afetações ou destruições” de sítios arqueológicos têm ocorrido em várias explorações agrícolas nos concelhos de Beja, Alvito, Ferreira do Alentejo, Vidigueira e Arronches (distrito de Portalegre), entre outros.

“A DRCAlen tem vindo a realizar diligências, na medida das suas possibilidades técnicas e das competências que lhe estão atribuídas, no sentido de prevenir ocorrências desta natureza, nomeadamente através de ações de sensibilização junto da GNR, mas também através da criação de mecanismos mais expeditos de comunicação, acordados com o Ministério Público da Comarca de Beja”, lê-se no documento.

Na mesma nota, a DRCAlen sublinha que “importa ter presentes os elevados custos financeiros das operações preventivas e de salvaguarda” dos sítios arqueológicos realizadas no âmbito do projeto do Regolfo do Alqueva e da rede primária de rega suportados pelo erário público, que se impõe que sejam “salvaguardados”.