Como é habitual, a agência francesa escolheu as melhores imagens do ano captadas pelos seus fotojornalistas. Se uma imagem vale mais que mil palavras, estas resumem o ano.

Numa altura de balanços, o ano revisto pela lente de quem diariamente conta histórias com as imagens que capta.

De Donald Trump a Kim Jong-un. Da reverência Justin Gatlin ao rei deposto, Usain Bolt, à tristeza de Buffon. Da terra que tremeu no México e no Médio Oriente, aos incêndios que assolaram a Califórnia e Portugal. Esta é apenas uma seleção das mais de setenta fotografias escolhidas pela agência francesa AFP como as "Fotos do Ano de 2017".

Um ano marcante, em imagens marcantes.

